Tekeri bariyerlere sıkışan traktör, itfaiye yardımıyla çıkarıldı

15.08.2019 14:49

SİVAS'ta sağ ön tekeri bariyerlere sıkışan traktör, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Sivas-Erzincan karayolunda meydana geldi. Mehmet Yıldırım yönetimindeki 58 AV 58 plakalı traktör seyir halindeyken sağ ön tekeri bariyerlere sıkıştı. Yıldırım, traktörü sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıkaramayınca polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu bariyerleri kriko yardımıyla kaldırarak traktörün hareket etmesini sağladı. Çalışmalar sebebiyle Sivas-Erzincan karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.



Kaynak: DHA