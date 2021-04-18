TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'nda eleme maçları tamamlandı
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TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'nda eleme maçları tamamlandı

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'nda eleme maçları tamamlandı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'nda eleme maçları tamamlanırken, ana tablo karşılaşmaları yarın başlayacak.

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TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'nda eleme maçları tamamlanırken, ana tablo karşılaşmaları yarın başlayacak.

Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TTF Tenis Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde oynanan maçlar sonunda Cristina Bucsa, Lara Arruabarrena, Kamilla Rakhimova, Nuria Parrizas Diaz, Anastasia Gasanova ve Tereza Mrdeza adlarını ana tabloya yazdırdı.

Turnuva, yarın oynanacak ana tablo maçlarıyla sürecek. Çağla Büyükakçay-Pemra Özgen çifti, turnuvanın 1 numaralı seribaşı Elise Mertens-Veronika Kudermetova ikilisiyle karşı karşıya gelecek.

Yarınki mücadelelerde turnuvanın 2 numaralı seribaşı dünya 21 numarası Petra Martic, 4 WTA şampiyonluğundan ikisini 2021'de kazanan Daria Kasatkina da korta çıkan tenisçiler arasında olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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