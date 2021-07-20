TDV'den Moritanya'daki Türkiye Maarif Vakfı Temsilciliğine ziyaret
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TDV'den Moritanya'daki Türkiye Maarif Vakfı Temsilciliğine ziyaret

TDV'den Moritanya'daki Türkiye Maarif Vakfı Temsilciliğine ziyaret
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Moritanya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye Maarif Vakfı Temsilciliğini ziyaret etti.

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Moritanya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye Maarif Vakfı Temsilciliğini ziyaret etti.

TDV Moritanya kurban programı sorumlusu Abdullah Şehirli, ziyarette organizasyon hakkında Türkiye Maarif Vakfı Moritanya Temsilcisi Fahreddin Keskin'e bilgi verdi.

Keskin de konuklarına Türkiye Maarif Vakfının Moritanya'daki faaliyetlerini anlattı ve ziyaretleri dolayısıyla heyete teşekkür etti.

Ziyarette heyete, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Remzi Yarba da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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