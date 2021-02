TDP Genel Başkanı Sarıgül'den Cumhurbaşkanlığı seçimi açıklaması Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda kendi adaylarını çıkartacaklarını söyledi.

Kastamonu Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi karış karış dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Siyaset anlayışını değiştireceklerini ifade eden Sarıgül, "Siyaseti demokratikleştireceğiz, siyaseti halkımızla birlikte yapacağız sistemin adamı değil halkımızın evladı olacağız bu ilkeden asla ve asla ayrılmayacağız. Türkiye Değişim Partisi, gençlerle, kadınlarla her yaştan, her yöreden, her meslekten yurttaşlarımızla ülkemizi mutluluğa taşıyacaktır. Önemli olan çok çalışmak ve halkımıza doğruları anlatmaktır. Biz hep doğruları söyleyeceğiz, hep sevgiyle ve bilgiyle yaklaşacağız, paylaşımcı olacağız, lidere bağlı değil halka bağlı demokrasiyi biz gerçekleştireceğiz." dedi.

Yerel gazetelerin sorunlarının farkında odluklarını belirten Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi kişi partisi, şahıs partisi değil. Genel merkezi, kurucular kurulu, teşkilat başkanlarımızla, il ve ilçe teşkilat başkanlarımızla milletimizin gönlünde sevgi üzerinde dünyalar kurdu. Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye Değişim Partisi'ne oy veren yurttaşlarımızın oyu sarımsaktır, pirinçtir, tarımdır, hayvancılıktır, turizmdir, üryani eriğidir. O erikte emek, güzellik vardır. Biz Türkiye Değişim Partisi'ne verilen bir oyu çok kıymetli olarak görürüz. O oy alın teri ve emektir. Biz o bir oyu o grubun içine bu grubun içine atmayı arzu etmeyiz. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde insanların, partilerin kendi düşüncelerini özgürce milletimizle paylaşmasını arzu eder ve milletimizin vereceğe karara saygı duyarız." diye konuştu.

Herkesi bir araya getirecek bir Cumhurbaşkanı adayı çıkartacaklarını dile getiren Sarıgül, şöyle konuştu:

"Biz ilk turda öyle bir aday çıkartacağız ki bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle, tecrübesiyle; doğusu, batısı kuzeyini, İç Anadolu'su, Ege'si, Karadeniz'i, Marmara'sı ve Trakya'sıyla bütün milletimi, sağı ve solu birleştirecek, kültür mozaiklerini bir araya getirecek, bütün inançlara saygı duyacak, demokratik dünya ile ülkemizi buluşturacak, evrensel hukuk kurallarına saygı duyacak. Öyle bir adayımız olacak ki o aday ipi göğüsleyecek. Biz birinci turda hiçbir ittifakın olmasını doğru bulmayız. Her partinin kendi görüşleri ve düşüncelerini milletimizle paylaşmasını arzularız. Birinci turda ittifak yapmak isteyen partiler kendi oylarını gizleyen, kendi oylarını bir torbaya atmak isteyen partiler. Bizim oyumuz kıymetlidir. Bizim oyumuz Türkiye Değişim Hareketi oyudur. Bizim oyumuz yıllardan beri hareketti, şimdi bereket oldu."

Ankara'ya demokrasi ve vatan sofrası kurmaya gideceklerini ifade eden Sarıgül, hudut ve bayrak birliği diyen bütün yurttaşlarla birlikte olacaklarını kaydetti.

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz ise mesleğin sorunları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor