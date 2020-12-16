TCMB/Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlayız (2)
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TCMB/Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlayız (2)

16.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:16
TCMB/Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlayız (2)

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır; enflasyonu düşürmekte kararlıyız" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır; enflasyonu düşürmekte kararlıyız" dedi.

Ağbal, Merkez Bankası'nn "2021 Para ve Kur Politikası" sunumunda yaptığı konuşmada, TCMB'nin pandemi döneminde salgının etkilerini sınırlamak amacıyla yaptığı faiz indirimlerinin yanında bir dizi önlemi de aldığına işaret ederek, "Yılın ikinci çeyreğinde sert daralan ekonomik faaliyet üçüncü çeyrekte bir miktar toparlandı. Toparlanma dördüncü çeyrekte de devam ediyor... Hedeflerimize ulaşmak için gerekirse duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız" dedi.Enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerin, 2021 yılında para politikasının "sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu" kıldığını vurgulayan Ağbal, "Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacaktır" dedi ve şöyle devam etti: "Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefi korunmuştur. TCMB bu hedefe varmada üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak, hedef ufku içerisinde kararlı ve azimli bir tutum gösterecektir."TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Gecelik faizlerde gün içi oynaklıkların sınırlanması amacıyla kullanılan faiz koridoru ile TCMB'nin nihai kredi mercii işlevini gören Geç Likidite Penceresi, söz konusu fonksiyonları dışında para politikası aracı olarak kullanılmayacaktır.

"Parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makrofinansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, zorunlu karşılıklar ile diğer TL ve döviz likidite araçları etkin olarak kullanılacaktır." (Grafik)


- İstanbul
TCMB/Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlayız (2)
TCMB/Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlayız (2)
TCMB/Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlayız (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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