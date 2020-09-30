TBMM yeni döneme hazır
30.09.2020 12:20 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:10
TBMM yeni döneme hazır Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni döneme hazır hale getirildi.
TBMM yeni döneme hazır
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni döneme hazır hale getirildi.
TBMM yeni döneme hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri, basın locası ve ziyaretçi kısmında bulunan koltuklar bakımları yapıldı. Milletvekillerinin konuşma yaptığı kürsü engelli milletvekillerine uygun hale getirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK