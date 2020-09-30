TBMM yeni döneme hazır
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TBMM yeni döneme hazır

30.09.2020 12:20 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:10

TBMM yeni döneme hazır Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni döneme hazır hale getirildi.

TBMM yeni döneme hazır

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni döneme hazır hale getirildi.

TBMM yeni döneme hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri, basın locası ve ziyaretçi kısmında bulunan koltuklar bakımları yapıldı. Milletvekillerinin konuşma yaptığı kürsü engelli milletvekillerine uygun hale getirildi.

TBMM yeni döneme hazır
TBMM yeni döneme hazır
TBMM yeni döneme hazır
TBMM yeni döneme hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

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