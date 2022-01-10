TBMM'ye 9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları sevk edildi - Haberler
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TBMM'ye 9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM'ye 9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika

Meclis Başkanlığına 9 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Meclis Başkanlığına 9 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

7 HDP'li, 1 DBP'li ve 1 TİP'li milletvekiline ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Van milletvekilleri Muazzez Orhan Işık, Murat Sarısaç, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun, Dersim Dağ, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık."

Gelen fezlekeler arasında HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın iki dosyası bulunuyor.

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AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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