TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu toplandı
TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt komisyonu, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın başkanlığında toplandı.
BOLU (AA) - TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt komisyonu, Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın başkanlığında toplandı.
Komisyonda; S.S. İhtiyaç Haritası Yardımlaşma Fikri Mülkiyet Hakları ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi, Engelliler ile Engelli Çocuk Annelerine Destek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S. İnogar Sosyal Yardımlaşma İnovasyon ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi ile S.S. Ankara Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi temsilcileri sunum yaptı.
Hangi ittifak önde? Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken son anketten sürpriz sonuç çıktı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izin süresi uzatılıyor
Elektrik enerjisi satışı üzerinden TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Sanayi Komisyonunda kabul edildi
AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri