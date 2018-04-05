TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bütün kurumlarımızda, kurullarımızda, irade merkezlerimizde bunun üzerine gitmeliyiz. Bu, bütün toplumun meselesidir, kaybedilen bizim insanımızdır. Uyuşturucu insanlık suçudur, uyuşturucuyla mücadeleyi en büyük görevimiz olarak görüyorum." dedi.

Uyuşturucu madde bağımlılığı, yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan başkanlığında toplandı.

Sağlık Bakanı Demircan, komisyonda yaptığı sunumda, madde bağımlılığı içerisinde uyuşturucunun çok daha büyük tehdit içeren bir bağımlılık olduğunu, bunun giderek artan, ciddi bir şekilde toplumu tehdit eder hale geldiğini söyledi.

"Bu konuda biz de Türkiye'deki milli iradeyi temsil eden siyasi irade, Meclis olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız." diyen Demircan, özellikle son yıllarda uyuşturucu kullanımının arttığını dile getirdi.

Türkiye'nin bir zamanlar uyuşturucu trafiğinde, doğudan batıya geçiş güzergahı olduğunu, şimdi ise batıda üretilen uyuşturucuların Türkiye üzerinden Asya'ya doğru yönlendirildiğini aktaran Demircan, Türkiye'nin iki yönlü bir tehditle karşı karşıya olduğunu söyledi. Demircan, ülke içerisinde pazarlama yapmak için harekete geçmiş yapıların da bulunduğuna dikkati çekti.

Bu konudaki mücadelenin, tek bir bakanlığın yapabileceği bir mücadele olmadığını vurgulayan Demircan, bu nedenle Başbakan Yardımcılığı koordinasyonunda ilgili bakanlardan oluşan Bağımlılıkla Mücadele Üst Kurulu'nun oluşturulduğunu hatırlattı.

Ulaşılabilirliğin engellenmesi görevinin, tüm bakanlıkların öncelikli görevi olduğunu kaydeden Demircan, Sağlık Bakanlığı olarak ayrıca tedavi konusundaki sorumluluğu üstlendiklerini ifade etti.

Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde bir şekilde ağrı kesici olarak kullanılan ilaçların denetimli bir şekilde kullanılmasına ilişkin çalışmalar yürüttüklerini anlatan Demircan, bununla birlikte taleple mücadele alanında tedavi noktasında üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını da belirtti.

Demircan, 2015'te hizmete giren ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattının 7 gün 24 saat boyunca hizmet verdiğini belirterek, "Yıllık çağrı sayısına baktığımızda ALO 191 Hattı, 2015 yılında 6 aylık süreç içerisinde 50 bin, 2016'da yıl boyunca 38 bin, 2017'de 47 bin, şimdi ise 3 ay içerisinde 11 bin 173 olmak üzere toplam 147 bin defa kullanılmış. Bunlardan gelen talepler ise sırasına göre, tedavi, destek, alkol bağımlılığına ilişkin bilgi alma, zorunlu tedavi, AMATEM ve ÇAMATEM hakkında bilgi sorma gibi talepler." dedi.

Uyuşturucu bağımlılığının tedavi mekanizmasının güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Demircan, 2014'te 3 olan ayaktan tedavi merkezi sayısının bugün 55'e ulaştığını söyledi.

Yatarak tedavi hizmetlerinin yaygınlığını ve ulaşılabilirliğini artırmayı da amaçladıklarını dile getiren Demircan, "Bu kapsamda 2014 yılında toplam 24 yataklı tedavi merkezinde 712 yatak kapasitesiyle hizmet sunulurken bugün itibarıyla 47 yataklı tedavi merkezinde toplam bin 54 yatak kapasitesiyle hizmet sunulmaktadır. Bu kapasitenin daha da artırılması için 2018 Yatırım Planında bir planlamamız mevcut." dedi.

-"Bize en büyük desteği verecek olan medyamızdır"

Madde bağımlılığıyla mücadelede iletişimin ve kamuoyunun bilgilendirilmesinin önemine de değinen Demircan, şöyle devam etti:

"Eğer bu mücadelede biz kamuoyu desteğini oluşturamazsak, kamuoyunun bilinçlenmesini sağlayamazsak bu mücadelede elde etmeyi arzuladığımız neticeleri, hedefleri elde etmekte zorlanırız. Eğer bir meseleyi kamuoyu sahiplenirse netice almak mümkündür ve süresi kısalır, etkinliği de artar. Bu konuda bize en büyük desteği verecek olan medyamızdır. Medyanın kendi üzerine düşen görevi yapacağına ve yapmakta olduğuna inanıyorum. Bundan sonra da güçlü bir şekilde bu desteği vereceğine olan inancımı korumak istiyorum. Gerçekten bu, Türkiye için ciddi bir tehdit."

2018-2023 Eylem Planı kapsamında, taleple mücadele çerçevesinde aile sağlığı merkezlerinin koruyucu hizmetler, tanı, tedavi ve takip aşamalarında daha etkin rol almalarının sağlanacağını aktaran Demircan, ayaktan tedavi merkezlerinin etkinliğinin ve ulaşılabilirliğinin de artırılacağını kaydetti.

Yatarak tedavi hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak yaygınlaştırılmasının sağlanacağını da belirten Demircan, bu kapsamda, 14 AMATEM ve 11 ÇAMATEM'in daha hayata geçirileceğini, 47 olan yataklı tedavi merkezi sayısını 72'ye çıkaracaklarını ifade etti.

112 Acil Servislerinin, uyuşturucu ile mücadele kapsamında daha da güçlendirileceğini dile getiren Demircan, Madde Kullanım Bozukluğunda Acil Yaklaşım Rehberi'ni hazırlayarak sağlık personelinin kullanımına sunacaklarını açıkladı.

Rehabilitasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlayacaklarını ve bu kapsamda 17 erişkin, 13 ergen olmak üzere toplam 30 yataklı rehabilitasyon merkezini hayata geçireceklerini anlatan Demircan, ilave olarak Yeşilay tarafından da 10 yataklı rehabilitasyon merkezinin faaliyete geçirileceğini aktardı.

-"Uyuşturucuyla mücadelede iyi uygulama örnekleri ödüllendirilecek"

Uyuşturucu ile Mücadelede Ortak Strateji ve İletişim Klavuzu'nu da hazırlayacaklarını söyleyen Demircan, bu klavuz kapsamında paydaş kurumlarda görev yapan ve hedef kitleyi oluşturan toplam 20 bin kişiye eğitim verileceğini, ayrıca uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.

"Uyuşturucu ile mücadelede iyi uygulama örnekleri tespit edilip ödüllendirilerek teşvik edilecek." ifadesini kullanan Demircan, uyuşturucu ile mücadele eylem planı faaliyeti takip sisteminin de geliştirileceğini söyledi.

Bakan Demircan, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu ile mücadele kolay bir mücadele değil. Hem bütün kamuoyunun desteği, hem de Meclisin birlikte hareket etmesi, siyaset üstü bir yaklaşımla meseleyi sahiplenmesi bu meselenin ne kadar önemli ve ciddi olduğunu gösteriyor ancak böyle başarı sağlanacağına inanıyorum. Bütün kurumlarımızda, kurullarımızda, irade merkezlerimizde bunun üzerine gitmeliyiz. Bu, bütün toplumun meselesidir, kaybedilen bizim insanımızdır. Uyuşturucu insanlık suçudur, uyuşturucuyla mücadeleyi en büyük görevimiz olarak görüyorum."

-"Bu meselenin ciddiyetine, vehametine vakıfız"

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Demircan, maddeye ulaşmanın önündeki engellerin daha da artırılmasının gereğine işaret etti.

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarına ilişkin çalışma konusundaki bir soru üzerine Demircan, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir çalışma yürüttüğünü, buna ilişkin yeni düzenlemeler yapılacağını kaydetti. Demircan, "Yoksa bu sistemde SUT çok önemli bir sorun. Çözülmesi lazım." diye konuştu.

Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapacaklarını vurgulayan Demircan, "Bu meselenin ciddiyetine, vehametine vakıfız. Buna uygun şekilde de gerekenleri yapma istikametinde hiçbir boşluk bırakmadan çalışacağız." ifadesini kullandı.