TBMM KİT Komisyonu Başkanı Savaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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TBMM KİT Komisyonu Başkanı Savaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:15
TBMM KİT Komisyonu Başkanı Savaş, AA'nın

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Savaş, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde, İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağ çıkarılmasını konu alan Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayla" başlıklı fotoğrafına oy veren Savaş, spor kategorisinde Siirt'te bir grup çocuğun, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oyun oynayarak stres attığı Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Savaş, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile Hilal" başlıklı, İstanbul'da akşam saatlerinde beliren hilalin, Büyük Çamlıca Camisi ile oluşturduğu görüntüye oy verdi.

AA'yı her yıl gerçekleştirdiği "Yılın Fotoğrafları Oylaması" için tebrik eden Savaş, "Fotoğrafların hepsi de birbirinden güzel, çok kıymetli ve değerli. Bu fotoğraflarda bir emek, o anı yakalamak için gözlem var. Tüm arkadaşları tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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