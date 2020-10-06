TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda bugün, Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile Lübnan'daki görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.

TBMM Genel Kurulunda bugün, Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile Lübnan'daki görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.

Meclis Genel Kurulunda, partilerin gündeme ilişkin grup önerileri ele alındı.

AK Parti'nin kabul edilen grup önerisine göre, Genel Kurul bugün, Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile Lübnan'daki görev sürelerinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin görüşmeleri tamamlanıncaya kadar çalışacak.

Genel Kurul'da ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna 3 üye seçimi gerçekleştirilecek.

Suriye ve Irak'a asker gönderilmesine ilişkin hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ise Genel Kurul'da yarın ele alınacak. Ardından, TBMM Karma Komisyonunun, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararının görüşmelerine geçilecek. Daha sonra gıda, tarım ve orman alanında düzenlemelere ilişkin teklifin görüşmeleri yapılacak.

Öte yandan, İYİ Parti'nin "tıbbi cihaz ve medikal ürün sektöründe yaşanan sorunlar", HDP'nin "6-8 Ekim olayları" ve CHP'nin "aile hekimliği sisteminin sorunları" ile ilgili önergelerinin gündeme alınmasına ilişkin önerileri kabul edilmedi.

"Olayların üzerine benzinle gitmeyi tercih etti"

Görüşmeler sırasında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP önerisindeki olayların, Kobani bahanesiyle Türkiye'nin 35 ilinde ve 96 ilçesinde gerçekleştiğini söyledi.

Bunun arkasında bir organizasyonun olduğunu, HDP'nin de bu olayların üzerine benzinle gitmeyi tercih ettiğini ifade eden Muş, bu olaylarda zarar gören araç ve kamu binalarının fotoğraflarını da gösterdi.

Mehmet Muş, "Bu olayların merkezinde HDP vardır. Siirt Halk Kütüphanesi; neden yaktınız? İstanbul'da bir belediye otobüsü, Batman'da bir kamu binası, Esenyurt'da Atatürk büstü ateşe veriliyor. Bunların içerisinde kim varsa bunun hesabını verecek. Gösteri başka bir şey, milletin malına zarar vermek başka bir şeydir. Burada demokratik bir protesto çağrısı yok, bir isyan çağrısı var." ifadesini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise "O görüntüleri bizzat tahrik edenleri biz biliyoruz. Bu şiddet eylemlerine kimler sebebiyet vermiştir bunu araştıralım. Önergemizin mahiyeti bundan ibarettir." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da tartışılan meselenin dikkati çekici boyutunun, Kandil'deki Murat Karayılan'ın, "Gençleri, kadınları, 7'den 70'e herkesi Kobani'ye sahip çıkmaya, metropolleri işgal etmeye davet ediyorum" sözlerine karşı HDP'nin aynı mahiyette, "7'den 70'e herkesi alan tutmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise yürütmenin işinin terörle mücadele etmek olduğunu, aklanmış belediye başkanlarını cezaevine göndererek toplumu germenin, Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülük olacağını ifade etti.

Altay, yürütmenin terör örgütleriyle amansız mücadele etmesini desteklediklerini, ancak "El Kaide ile terör aynı şey değildir" diyenleri de büyükelçi olarak atamaması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen