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Avrupa Konseyi, Avrupa, Futbol, Spor

TBMM Genel Kurulu

Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

12.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:26
TBMM Genel Kurulu

Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, sporun sağlık, güzellik ve başarı olduğunu ama asla şiddet olmaması gerektiğini belirtti. Sporda çeşitli nedenlerle saldırganlık ve şiddet olaylarının meydana gelmesinin son derece üzücü olduğunu ifade eden Örs, spor ve şiddet kelimelerinin yan yana olmasının istenmeyen bir durum olduğunu söyledi.

Gazetelerin haber ve yorum başlıklarındaki anahtar kelimelerin özenle seçilmesi gerektiğini vurgulayan Örs, "Bazı spor gazetelerine baktığımızda 'savaş', 'kavga', 'saldırı', 'kapışma', 'silah', 'intikam', 'parçalamak', 'imha' gibi ifadelerin birçok haber ve yorum başlıklarında mecazi anlamda da olsa kullanıldığını görmekteyiz. Başlıkların kısa olması gereği etkili ifade arayışı nedeniyle olumsuz anlamlar içeren kelimeler anlam kaymasına neden olmaktadır. Spor haberlerinde özellikle manşetler ve haber başlıklarında provokatif dil, rakip taraftarlar arasında gerginliği körüklemektedir." diye konuştu.

Milletvekillerine spor önerisi

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, spor kültürünü Türk insanının temel değerleri haline getirmek gerektiğinin altını çizdi. Spor kültürünün yerleştirilememesi halinde şiddetin önlenmesinin mümkün olmadığını söyleyen Sancaklı, şunları kaydetti:

"600 milletvekiliyiz, kaçımız spor yapıyoruz? Milletvekilleri arasında spor yapanların sayısı bence az. Şöyle bir şey yapalım: Haftanın bir gününü belirleyelim, sabah 08.30'da buluşalım, bir saat spor yapalım. Size yapacağım güzellik de şu: Hoca tutsanız bir dünya para vereceksiniz. Benim gibi bir eski milli sporcuyu bedavadan hoca olarak yanınıza katmış olacaksınız. Bunu önümüzdeki hafta grup başkanvekillerimizle, Meclis başkanvekillerimizle konuşup ciddi manada başlatacağım. 10 kişi de gelseniz başlatacağım."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni doğru bulduklarını ve desteklediklerini belirtti.

Türkiye'nin imzaladığı uluslararası, demokratik başka sözleşmelerin de bulunduğunu anımsatan Oluç, iktidar partisinin uluslararası demokratik sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AİHM içtihatları gibi konuları ve mahkeme kararlarını çok fazla ciddiye almadığını öne sürdü. Oluç, "Umarız Avrupa Konseyinin bu sözleşmesinin sporda uygulanması konusunda iktidar gereken duyarlılığı gösterir." dedi.

"Spor yasası hala Meclise gelmedi"

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında spor yasasının halen Meclise gelmediğini ifade etti.

Türkiye'de sporun, dernekler yasasıyla yönetildiğini savunan Aytekin, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, "spor kulüpleri ve federasyonlar yasasının Meclise geleceğini" söylediğini hatırlatarak, "Halen bunu bekliyoruz. 'Sporcuya yatırım yapalım.' diyoruz, her yerde yerli ve milli vurgusu yapıyoruz ama iş spora, sporcuya gelince ithalatın zirvesini yaşıyoruz. Türk oyuncu bulmak ve yetiştirmekte zorluk çekiyoruz. Bunların düzenlenmesi lazım." diye konuştu.

"Hakemlerimize haksızlık yapıyoruz"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, futbolun diğer spor branşlarına kıyasla daha geniş kitlelere hitap ettiğini belirtti.

"Futbol rekabettir, aynı zaman centilmenliktir. Futbol estetiktir, vücut davranışlarının şiiridir." diyen Özalan, futbolla dünyanın en ücra alanlarına girilerek mesaj verilebileceğini söyledi.

Özalan, AK Parti iktidarları döneminde sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik düzenlemeleri ile müsabakaların huzur ve güven ortamında oynanabilmesi için yürütülen çalışmaları anlattı.

Futbol hakemlerine yönelik eleştirilere değinen Özalan, şöyle konuştu:

"Hakemlerin kararları tüm hafta boyunca kamuoyunu meşgul ediyor. Dünyanın en büyük liglerinden biri Premier Lig'de ve Bundesliga'da futbol oynayan bir kardeşiniz olarak oradaki hakemlerle bizim hakemlerimizin kıyaslamasını en iyi yapacak kişilerden biriyim. Hakemlerimize çok fazla haksızlık ettiğimizi düşünüyorum. Bizim hakemlerimiz fizik yapısı, kondisyon, oyun ve pozisyon bilgisi olarak dünyadaki bütün hakemlerden daha iyiler. Bir eksikliğimiz var, o da hakemlerin saha içinde oyuncularla iletişimi, diyaloğu."

TBMM Başkanvekili Levent Gök, kullanılan 258 oyun tamamının kabul yönünde olduğunu belirterek kanun teklifinin oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

Gök, daha sonra 13 Mart 2016'da Ankara Güvenpark otobüs duraklarındaki terör saldırısını hatırlatarak, "Ben de bu patlamanın çok yakınındaydım. O gün 36 yaşam patlayan bir bombayla hayattan koptu ve aileler üzerinde travma oluştu. O günkü patlamayı gerçekleştiren terör örgütü PKK'yı ve bütün terör örgütlerini kınıyorum. Terör örgütlerinin bu saldırılarını lanetliyorum." dedi.

Levent Gök, ardından birleşimi, 17 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

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