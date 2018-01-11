Kamu Denetçiliği Kurumu 2016, 2015, 2014 ve 2013 Yıllık Raporları Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları, TBMM Genel Kurulunda görüşüldü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, görüşmelerin başında söz alarak, her yıla ait raporların Mecliste ayrı ayrı görüşülmesi gerektiğini belirterek, raporun, yeniden ele alınmak üzere Karma Komisyona iade edilmesi talebinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Genel Kurulun gündeminin belirli olduğunu ifade ederek, raporların ele alınmasını istediklerini söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumuyla ilgili görüşmeleri önemsediklerini belirten Turan, kurumun daha da büyümesi için yapılacak katkılara açık olduklarını dile getirdi.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, açılacak bir usul tartışmasıyla Genel Kurulun almış olduğu bir kararın değiştirilemeyeceğini belirterek, raporların görüşmelerine geçti.

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, başta Ombudsmanlık Kurumu, İnsan Hakları Kurulu, Kişisel Verileri İnceleme Komisyonu ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun neler yaptığının kamuoyuna izah edilerek farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumuna 2013 yılında 7 bin 638 başvurunun yapıldığını, bu başvuruların daha sonraki yıllarda kademeli olarak düştüğünü anlatan Ersoy, toplamda 24 bin 851 şikayetin başarılı bir şekilde 23 bin 161'ine cevap verildiğini ve çözüm üretme gayretinde bulunulduğunu vurguladı.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "Vatandaşın, hak arama yönteminde, basit usulle mağduriyetini ifade etme ve herhangi bir masrafa da muhatap olmadan mağduriyetinin giderilmesi noktasında böyle bir anayasal kurumdan hak talebinde bulunarak memnuniyete kavuşması bizi de sevindirir." diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, kamu denetçiliğinin bir insan hakları kurumu olduğuna işaret ederek, kuruma yaklaşımın da bu öneme uygun gerçekleşmesini istedi.

Kurumun saygınlığının korunması, halk arasında bilinilirliğinin artması, öneminin kavranması gerektiğini vurgulayan Sarıhan, "Kurumun tavsiye kararlarının, mutlaka ve mutlaka idarece uyulması gereken kararlar olması gerekir. Bir yasal düzenleme yapalım; 'İdare tavsiye kararına uyar' diyelim." ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da konuşmasında Kamu Denetçiliği Kurumunun varlığının, devletin kendine güvendiği ve kendini de halkın denetimine açtığı anlamına geldiğini söyledi.

Kuruma başvurular ile yetki alanı hakkında da bilgi veren Usta, çalışmalarının duyurulmasının ve vatandaşın kurumun kendisine sunabileceği hizmetler hakkında bilgi sahibi olmasının önemli olduğunu kaydetti.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, birleşimi 16 Ocak 2018 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.