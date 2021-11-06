TBMM Başkanı Şentop'tan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.
Şentop, Türkkan'a sosyal medya üzerinden şehit yakını vatandaşa davranışına tepki gösterdi. Şentop, şu sözleri kaydetti: "TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir." - ANKARA
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