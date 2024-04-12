CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'deki Gazetecilere Saldırısını Lanetledi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nda aralarında TRT ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef almasını lanetlediğini belirterek, yaralanan TRT çalışanlarına acil şifalar diledi.
Özel, X hesabından yayımladığı mesajda, "İsrail'in Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sırasında savaş koşullarını dünyaya duyuran gazetecileri hedef almasını lanetliyorum. Yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.