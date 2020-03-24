TBMM Başkanı Şentop'tan Binali Yıldırım'a taziye
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a taziyelerini iletti.
24.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:16
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a taziyelerini iletti.
TBMM Başkanı Şentop, Yıldırım'a kayınvalidesinin vefatı dolayısıyla taziyelerini bir mesajla iletti. Şentop mesajında şunları kaydetti:
"Önceki TBMM Başkanımız, İzmir Milletvekili Sayın Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi, Sayın Semiha Yıldırım Hanımefendi'nin annesi Havva Yıldırım'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." - ANKARA
Kaynak: İHA