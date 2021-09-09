TBMM Başkanı Şentop, Tacikistan Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tacikistan Milli Günü nedeniyle Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokırzoda ve Milli Meclis Başkanı Rustam Emomalı'ya kutlama mesajı gönderdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tacikistan Milli Günü nedeniyle Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokırzoda ve Milli Meclis Başkanı Rustam Emomalı'ya kutlama mesajı gönderdi.

Meclis Başkanı Şentop, mesajında Tacikistan Milli Günü'nü tebrik ederek, "Türkiye ve Tacikistan arasındaki mevcut kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin temelinde derin tarihi, kültürel ve insani bağlar mevcuttur. Parlamentolarımız arasındaki yakın ilişkiler de bu zemin üzerinde gelişmekte, ikili ve çok-taraflı platformlarda ivme kazanmaktadır. Tacikistan'ın Milli Günü dolayısıyla, dost ve kardeş Tacikistan halkını Türk milleti ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar