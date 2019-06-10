TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Barron ve beraberindeki heyeti kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Şentop makamında Barron ve beraberindeki heyeti kabul etti. Gazetecilerin görüntü almasından sonra görüşme basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA