TBMM Başkanı Şentop cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldı
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TBMM Başkanı Şentop cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 74 gün aradan sonra cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde çocuklarıyla birlikte kıldı.

TBMM Başkanı Şentop cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldı
29.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:26

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 74 gün aradan sonra cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde çocuklarıyla birlikte kıldı. Şentop, yeni dönemin salgından önceki dönem gibi olmayacağını belirterek, "Özellikle hijyen, maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek, faaliyetlerimizi risk ortadan kaldırılıncaya kadar bu şekilde devam ettireceğiz" dedi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiler, bugün kontrollü olarak kılınan cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı. TBMM Başkanı Şentop da 74 gün aradan sonra cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde oğulları Selehattin ve Ömer Asım Şentop'la birlikte kıldı. Cuma namazı sonrası çıkışta açıklamalarda bulunan Şentop, camilerin tekrardan ibadete açılmasının büyük bir heyecanla karşılandığını düşündüğünü söyledi. Yeni dönemin salgından önceki dönem gibi olmayacağını aktaran Şentop, "Özellikle hijyen, maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek, faaliyetlerimizi risk ortadan kaldırılıncaya kadar bu şekilde devam ettireceğiz. Meclisteki çalışmalar da bu çerçevede devam edecek" dedi.

29 Mayıs'ın İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Şentop, "Hacı Bayram'ın da bizim tarih kaynaklarımızda İstanbul'un fethi ile irtibatı, alakası var. Sultan 2. Murat, Fatih'in babası İstanbul'un fethi ile ilgili kendisiyle istişare ederken, o da bu fethin küçük çocuğa, yani Fatih Sultan Mehmet'e ve yanında hocası Akşemsettin'e nasip olacağını söylemiştir. İstanbul'un fethini gören bir zatın bulunduğu mekanda eda ettik cuma namazını, fethin 567. yıl dönümü de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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