TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ADIYAMAN TANITIM GÜNLERİNE KATILDI

Festival renkli görüntülere sahne oldu

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Güven USTA/ İSTANBUL, DHA - ADIYAMAN Dernekler Federasyonu ve Adıyamanlılar Vakfı'nın öncülüğünde bu yıl İstanbul Yenikapı'da ikincisi düzenlenen "Adıyaman Tanıtım Günleri" başladı. Adıyaman'ı tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte yöresel lezzetler sergilendi. Çiğ köfteden, pekmeze, isottan, duta kadar pek çok yöresel lezzetler İstanbul'da ziyaretçilerle buluştu. Tanıtım günlerine katılan TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "İnşallah burada stant açan, alışveriş yapan, tanıtıma gelen herkes mutlu olur, mutlu ayrılır. İstanbul, ekonomi ve sosyal hareketin en yoğun olduğu şehrimizdir. Sekiz bin yıllık tarihi olan bu şehir tarihin kültürün ve ticaretin merkezidir. Ekonominin yüzde 40'ı İstanbul'da hareket halindedir. Bu hafta Adıyamanlıların hasret giderme haftası. Yenikapı, özlemlerin hasretlerin giderilmesine şahit olacaktır. Gitmeyen, gezmeyen varsa 2020 tatil programına mutlaka eklesin" diye konuştu.

"BİZİ TEHDİT EDENLERİN GÜVENDİKLERİ DAĞLARA KAR YAĞDIRACAK GÜÇTEYİZ"

Şentop, "Millet olarak zaman zaman çeşitli sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Millet olarak bizim gibi tarihe mührünü vurmuş ülkeler için bu gayet normaldir. Haset eden, hasmane tutum içerisinde olan çok fazla. Onlar bazen PKK/PYD, bazen PKK, bazen DEAŞ gibi kisveyle saldırmaktadır. Ama biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Bugün tarihte kurduğumuz bütün devletlerden daha güçlü bir durumdayız. İnsanlığın vicdanını sesine sözcülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Suriye sınırlarından bizi tehdit edenlerin güvendikleri dağlara kar yağdıracak güçteyiz. Amerika paramızla aldığımız S400 füzelerini kurmamızı istemiyor. Yapımına ortak olduğumuz F-35 uçaklarını vermeyeceğini söylüyor. Bizi ekonomik yaptırımlarla tahdit ediyor. Resmen sabır testinden geçiyoruz. Ama hepsinin Allah'ın izniyle atlatacağız" diye konuştu.

Programın ardından tanıtım günlerinin açılışını temsil eden kurdele kesimi yapıldı. Ardından Mustafa Şentop'a, Adıyaman halısı hediye edildi.

"BU İŞ BİZİM İŞİMİZ ADIYAMAN BİR NUMARA"Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Adıyaman'ın simgesi olan çiğ köfteyi Yenikapı'da yapan Sait Usta, iyi bir çiğ köfte yapmanın sırrını ise şu sözlerle anlattı: "İyi ve kaliteli malzemeden tabii bir de ustasından olmalı. İsot, nar ekşisi, zeytinyağı, soğan ve sarımsak ve bulgur gerekli. İyi bir çiğ köfte için soğan sarımsak ve salçayı karıştırıyoruz. Daha sonra bulgura isot, nar ekşisi ve yağı ekliyoruz mükemmel bir köfte oluyor. Ustası 25-30 dakika yoğurur ancak acemisi bir saate yoğurur. Etliyi Urfalılar aldı, etsizi Adıyamanlılar. Urfalılar çocuğu doğurdu biz de büyüttük. Bu iş bizim işimiz Adıyaman bir numara"

"ÖZLEDİĞİMİZ, GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ HER ŞEY BURADA"Adıyamanlı Kemal Gürses ise, "Keyif aldık. Ortam, atmosfer güzel. Bu etkinliğe emek veren abilerimiz, başkanlarımız var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bu sene gelen esnafların çoğu Adıyaman'dan gelen esnaflar. Bütün ürünler yöremizin ürünleri. Özlediğimiz, görmek istediğimiz her şey burada" dediTanıtım günlerinin devam etmesi temennisinde bulunan Efendi Samsaman, "Devamının gelmesini istiyoruz. Gergerli olarak gurur duyuyorum. Adıyaman'ın her şeyi meşhurdur. Narı, üzümü, cevizi meşhurdur. Çok güzel olmuş. İnşallah devamı gelirö diye konuştu.Adıyamanlı Hasan Demirci de, "Çok mutlu olduk. İmkanı olup gidemeyenler için ayaklarımıza geldi. Adıyaman'a gitmiş gibi olduk. İnşallah böyle faaliyetler İstanbul'da hep olur. Gidemeyen insanlar için çok iyi olur" ifadelerinde bulundu.

