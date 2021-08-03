TBMM Başkanı Mustafa Şentop, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı Açıklaması
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yangınların biri bile kasıtlı çıkarılmışsa kimsenin şüphesi olmasın ki devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yangınların biri bile kasıtlı çıkarılmışsa kimsenin şüphesi olmasın ki devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, söndürme çalışmalarını yakından takip ettiğini, vali, belediye başkanları ve ilgili birimlerle görüşmeler yaparak bilgi aldığını belirtti.

Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili çalışmaların yoğun olarak sürdürdüğünü anlatan Şentop, "Yangınların biri bile kasıtlı çıkarılmışsa kimsenin şüphesi olmasın ki devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bütün kurumlarımızla, ormancılarımızla, itfaiye ekiplerimizle ve milletimizle bu hadisenin de üstesinden geliriz. Yangınların söndürülmesinde canları pahasına görev alan herkese minnetlerimi sunuyor, çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Komisyonu üyeleri incelemelerde bulunacak

Şentop, yarın TBMM Tarım ve Orman Komisyonunda üyesi bulunan tüm partilerin temsilcilerinden oluşan heyetin, yangınların gerçekleştiği mahallerde incelemelerde bulunacağını bildirdi.

Yanan her ağacın yerine yeni ağaçlar dikmenin, hasar gören her evin ve binanın daha iyi şekilde yapılmasını sağlamanın devletin görevi olduğunu kaydeden Şentop, şöyle devam etti:

"Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur. Devletimiz takibini yapmakta tereddüt etmez. Biz her zorluğun üstesinden geliriz, her zorluğun altından milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kalkarız. Bizim için milletimizin hiçbir ferdine zarar gelmemesi her şeyden önemlidir.

Yangınlarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kedi ve köpeklerden kuşlara, kaplumbağalardan böceklere kadar yangında zarar gören tüm canlılar için üzüntüm sonsuz.

Milli afetlerde toplumun tüm kesimlerine düşen, birlik ve beraberlik içerisinde, sahadaki çalışanlarımıza destek olmaktır. Milletimiz zor zamanda kenetlenmeyi ve sağduyulu olmayı bilir.

Milletimiz şundan emin olsun ki ne kadar zaman alırsa alsın ne kadar zor olursa olsun yangın bölgeleri yine eskisi gibi dünyanın en güzel, en yeşil yerleri olacaktır. Cennet vatanımızdaki her bir ağaç, bir kuş, bir arı milletimizin her bir ferdinindir.

Ülkemizde ya da dünyanın başka bir yerinde sürmekte olan yangınlar yüreğimizi de yakmaktadır. Milletimiz, bu musibetin üstesinden geleceğimizden emin olsun. Vatanımıza, milletimize geçmiş olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

TBMM Başkanı Şentop: 'Yangınların biri bile kasıtlı çıkarılmışsa kimsenin şüphesi olmasın ki devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar.'
TBMM Başkanı Şentop: "Yangınların biri bile kasıtlı çıkarılmışsa kimsenin şüphesi olmasın ki devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar."
TBMM Başkanı Şentop: 'Milli afetlerde toplumun tüm kesimlerine düşen, birlik ve beraberlik içerisinde, sahadaki çalışanlarımıza destek olmaktır.'
TBMM Başkanı Şentop: "Milli afetlerde toplumun tüm kesimlerine düşen, birlik ve beraberlik içerisinde, sahadaki çalışanlarımıza destek olmaktır."

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı Açıklaması - Haberler
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