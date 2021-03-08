TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ: 1347 dokunulmazlık dosyasını tek tek inceleniyor
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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ: 1347 dokunulmazlık dosyasını tek tek inceleniyor

08.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:53
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ: 1347 dokunulmazlık dosyasını tek tek inceleniyor

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, milletvekilleri hakkında komisyonda bulunan 1347 dokunulmazlık dosyasının tek tek incelendiğini söyledi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, milletvekilleri hakkında komisyonda bulunan 1347 dokunulmazlık dosyasının tek tek incelendiğini söyledi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Meclis'te bulunan dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bozdağ, Meclis'te şu an milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin komisyonda 1347 dosyanın bulunduğunu belirterek, "İlk önce bu dosyaları karma komisyon başkanı olarak tek tek inceliyorum. İncelemeler bittikten sonra karma komisyon olarak değerlendireceğiz" dedi. 

HDP'Lİ VEKİLLERE AİT 961 DOKUNULMAZLIK DOSYASI BULUNUYOR

Son gelen dosyalarla birlikte TBMM Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen fezleke sayısı 1347'ye ulaştı. Karma Komisyonda, en fazla HDP ve CHP milletvekilleri hakkında fezleke hazırlandı. Bu kapsamda HDP'den, 3'ü milletvekilliği sona eren olmak üzere 59 milletvekilinin 961 dosyası bulunuyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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