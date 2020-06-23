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TBB YKB Aydın: "Bankalar salgın sürecinin yönetilmesine destek oldu"

- TBB YKB Aydın: "Bankalar salgın sürecinin yönetilmesine destek oldu" TBB Başkanı Hüseyin Aydın, bankaların salgın sürecinin başarıyla yönetilmesine destek olduğunu belirtti.

23.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:21

- TBB YKB Aydın: "Bankalar salgın sürecinin yönetilmesine destek oldu"

İSTANBUL - TBB Başkanı Hüseyin Aydın, bankaların salgın sürecinin başarıyla yönetilmesine destek olduğunu belirtti.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, 63. Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. Aydın, "Sosyal ve ekonomik hayatımızı her yönüyle etkileyen bir dönemi yaşamaktayız. Böylesi daha önce tecrübe edilmemiş olan bu sorunun ekonomik yansımaları ile baş edebilmek ve ekonomik faaliyeti desteklemek için ülkeler bilinen araçlarla; para ve maliye politikalarını seferber etmiş bulunuyorlar. Türkiye'de de benzer uygulamaları tecrübe edindik. Toplum sağlığını ve istihdamı korumaya yönelik önlemler belirleyici oldu. Ekonomide, destekleyici ve kapsayıcı nitelikte karma bir maliye, para ve kredi politikası uygulandı." dedi.

Bankaların mevcut sürecin başarıyla yönetilmesine destek olduğunun altını çizen Aydın, "Bankalar, bireysel ve kurumsal kredi ihtiyacı yanında pandeminin doğal bir sonucu olarak kamunun artan borçlanma ihtiyacının finansmanına katkı sağladılar. Bankacılık hizmetleri ve ödeme sistemi kesintisiz olarak çalıştırıldı. Bu sayede çek, senet ve kredi kartları gibi araçlarda tahsilat oranı makul düzeylerde seyretti. Bankalar sorunlu kredide iyi bir yönetim sergiledi. Yapılandırma ve yeniden vadelendirmeye hız verilerek aktif kalitesi yönetimindeki etkinlik daha da artırıldı.

Bankacılık sektörü, son dönemlerde büyümeye devam etti. Sektörün bilanço ve kredileri, milli gelire oranla sergilemekte olduğu daha hızlı büyüme trendini sürdürüyor. Bu dönemde bankacılık sektörü, iş yönetiminin en önemli bileşeni olan teknolojide üstün olduğunu gösterdi. Teknolojik alt yapı ile müşteriye verilen hizmetleri şube dışı ve ağırlıklı olarak dijital kanallarla sunma konusunda maharetini göstermekle birlikte zorunlu haller dışında banka şubeleri açık tutuldu." diye konuştu.

"Bu tür dönemlerde daha belirgin görüldüğü üzere; kaynak talebi finansal sistemin yüzde 90'ını oluşturan bankacılık sektörünün omuzlarında kalmaya devam etti" diyen Aydın, "Bu çerçevede; bankacılık dışı finansal sektörün büyütülmesi, kurum ve araç çeşitliliğinin arttırılması, sermaye piyasalarının, sigortacılık sisteminin geliştirilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Finansal sistemin güçlenerek, büyümenin finansmanına ve şokların yönetilmesine daha fazla katkı vermesine imkan sağlanması konusunda desteklerinizle bu yolda başlatılan çalışmaların daha da hızlandırılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Yakın dönem tecrübeler göstermiştir ki ekonomimiz büyüdükçe ve güçlendikçe bankacılık sektörü daha sağlıklı çalışmakta, büyümekte ve güçlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Bankalar olarak; 3 bilançoya önem verdiklerini söyleyen Aydın, "Müşterilerimizin, bankalarımızın ve ülkemizin. Sadece kendi bilançolarımızı değil, müşterilerimizin ve ülkemizin bilançosunu da dikkate alma konusunda her geçen gün daha fazla mesafe almakta olduğumuzu görüyorum.

Ancak şu konuyu da dikkatlere getirmek istiyorum. Firma sahipleri ve ortaklarının da kendi kişisel bilançoları ile firmalarının bilançolarında aynı hassasiyeti göstermeleri gerektiği düşünüyorum.

Bu 3 bilanço içinde eğer birini tercih edeceksek, küçük hesaplarla uğraşmadan ülke bilançosunu tercih edeceğimiz konusunda herkes emin olmalıdır. Ülkesi olmayanın bankası ya da müşterisi de olmaz. Bunun farkındayız ve faaliyetlerimizi bu yönde sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

TBB YKB Aydın: 'Bankalar salgın sürecinin yönetilmesine destek oldu'

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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