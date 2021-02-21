Taylan Erler kimdir? Vapurda Çay Simit Sohbet konuğu Taylan Erler kaç yaşında ve nereli? Taylan Erler filmleri, dizileri ve tiyatro oyunları!

Tiyatrocu Taylan Erler, bu pazar Vapurda Çay Simit Sohbet son bölüm konuğu oldu. İzleyiciler oyuncu Taylan Erler'in keyifli sohbeti sonrası Taylan Erler kimdir? Vapurda Çay Simit Sohbet konuğu Taylan Erler kaç yaşında ve nereli? Taylan Erler hangi dizide oynadı? sorularını merak etti! İşte, Taylan Erler filmleri, dizileri ve tiyatro oyunları!

Dizi, film oyuncusu ve tiyatrocu Taylan Erler, Vapurda Çay Simit Sohbet bugün son programının konuğuydu! Tiyatro, sanat ve hayat üzerine yapılan sohbetler seyircilerin ilgisini çekerken Taylan Erler hayatı merak edildi!

TAYLAN ERLER KİMDİR?

Taylan Erler, 1966 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Erler, tiyatro ve sinema sanatçısıdır. 1985 yılında İstanbul Radyosu Gençlik Korosu'nda bariton korist olarak eğitim aldı ve konserler verdi. Süheyl Denizci ve Ümit Aksu (Ayten Alpman'ın eşi) yönetimindeki TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'nda görev aldı.

1994'te diyalog anlatım iletişim okulundan oyunculuk eğitimi alarak M.E.B diploması ile mezun oldu ve o yıllarda öğretmen ve eğitmenleri ile sahneye çıkma fırsatı buldu. 1995 ve 2007 yılları arasında birden fazla tiyatro topluluğu ile çalıştı. Şan ve Tango dersleri aldı. Yönetmenliğini Mazlum Kiper'in yaptığı "Bugün Benim Doğum Günüm" ve "Kadın ile Memur" adlı oyunların yönetmen yardımcılığını yaptı. 2008 yılında yani 15 yıl aradan sonra Caz müzisyenliğine geri dönüp tiyatro çalışmaları ile beraber sürdürmeye başladı. Marmara Eğitim Kurumu Tiyatro Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. Deniz Harp Okulu öğrencileriyle sosyal faaliyet alanında iki oyun yönetmiştir. Orta derecede Almanca bilmektedir. Kanal D'de sunuculuk yapmış; Radyo Fenerbahçe ve Radyo Pop'da radyo programcılığı yapmıştır. Pek çok reklam filminde de rol almıştır. Taylan Erler İstanbul Jazz Band adında bir müzik grubu da bulunan Taylan Erler, FOX TV'de 13 bölüm yayınlanan Not Defteri adlı televizyon dizisinde okul müdürünü canlandırmıştır. Yaban TV'nin kurumsal sesi olan Taylan Erler 2013 yılının sonlarına doğru apartman hayatını terk edip, bir başka hayali olan karavanda yaşamını sürdürmektedir. 2014 yılında bir Çek Cumhuriyeti bira markası olan Breznak birasının reklamında oynamıştır. Reklam Türkiye'de gösterilmemiştir. 2015 yılının son döneminde vizyona giren Uzaklarda Arama filminde belediye başkanı Cevdet rolünü üstlenmiştir.

TAYLAN ERLER DİZİLERİ, FİLMLERİ VE TİYATRO OYUNLARI

1985 TRT İstanbul Radyosu Gençlik Korosu

1994 Tiyatro İstanbul

1995-1999 Şehir Tiyatroları

1998 Tiyatro Günbay

1998 Ruhsar (TV Dizisi)

1999 'Bugün Benim Doğum Günüm (Yönetmen Yardımcılığı)

1999 Eyvah Kızım Büyüdü (TV Dizisi)

2002 Mumya Firarda (Film)

2002 İyi Aile Robotu (TV Dizisi)

2003 Tatlı Hayat (TV Dizisi)

2003 Sevgili Dünürüm (TV Dizisi)

2003 Bıçak Sırtı (TV Dizisi)

2004 Mavi Rüya (TV Dizisi)

2004 Uygur Tiyatrosu

2005-2013 Tiyatro Alkış

2010 Sevgili Dünürüm (TV Dizisi)

2012 Atölye Tiyatrosu

2014 Not Defteri

2015 Uzaklarda Arama (Film)

2017 Parayı Bulduk (Film)

2018 Erkenci Kuş (TV Dizisi)

2020 Eltilerin Savaşı (Film)

TAYLAN ERLER OYNADIĞI REKLAM FİLMLERİ

Demirbank

Akbank

Axess

Pakpen

Yayla Tereyağı

KVK

Lassa

Breznak