Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört yüzünden ortalık karıştı
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Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört yüzünden ortalık karıştı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın LGBT'yi temsil eden renklerle "Gururla destekliyorum" yazan tişörtü eleştirilerin hedefi haline geldi. Bu konu sosyal medyada futbolseverler ve yorumcuları karşı karşıya getirdi. Sonrasında kalabalık bir tartışmaya dönüştü. Twitter'da gündemin zirvesinde yer alan Taylan hashtaginde destek ve karşıt olanlar, birbirlerine sert ifadelerle çıkıştı.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı'nın EURO 2020 sonrası çıktığı ve yeni sezon öncesi stres attığı tatilinde giydiği tişört gündem oldu.

Her yıl Haziran ayının son haftasında düzenlenen Onur Haftası'nda LGBT'nin de bayrağını oluşturan gökkuşağı renkleriyle 'Powered by Pride' yazılı tişört giyen Taylan'a sosyal medyada hem destek hem de tepki geldi.

Taylan Antalya'nın giydiği tişört yüzünden sosyal medya birbirine girdi

TEPKİLERİN ARDINDAN SİLDİ

Türkçesi 'Gururla destekliyorum' anlamına gelen tişörtüyle tatil yaptığı villada arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'ın 'Hikaye' bölümünden paylaşan Taylan, gelen tepkilerin ardından fotoğrafı sildi.

Sosyal medyada bazı youmlar:

Taylan Antalya'nın giydiği tişört yüzünden sosyal medya birbirine girdi
Taylan Antalya'nın giydiği tişört yüzünden sosyal medya birbirine girdi
Taylan Antalya'nın giydiği tişört yüzünden sosyal medya birbirine girdi
Taylan Antalya'nın giydiği tişört yüzünden sosyal medya birbirine girdi
Taylan Antalya'nın giydiği tişört yüzünden sosyal medya birbirine girdi
Taylan Antalya'nın giydiği tişört yüzünden sosyal medya birbirine girdi
Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört yüzünden ortalık karıştı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haber Yorumları (1)
MİLLİYETÇİ: Yazık ya şuna Gs kulubünün müdahale etmesi lazım bu nasıl iştir bizim çocuklarımız gençlerimize neyi gösterip özendiriyorsun ayrıca toplumsal siyaset mesaj vermek sana mı düştü sen bir camiayı temsil ediyorsun cahil herif
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