Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört yüzünden ortalık karıştı

Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın LGBT'yi temsil eden renklerle "Gururla destekliyorum" yazan tişörtü eleştirilerin hedefi haline geldi. Bu konu sosyal medyada futbolseverler ve yorumcuları karşı karşıya getirdi. Sonrasında kalabalık bir tartışmaya dönüştü. Twitter'da gündemin zirvesinde yer alan Taylan hashtaginde destek ve karşıt olanlar, birbirlerine sert ifadelerle çıkıştı.