Tatvanlı gençler voleybol oynayarak stres atıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki gençler voleybol oynayarak hem eğleniyor hem de stres atıyor.

Tatvan'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan farklı dallardaki spor kursları yoğun ilgi görüyor. 7'den 70'e herkesin sporla tanışmasını sağlayan spor tesisinde muaythai, kickboks, tekvando, hentbol, basketbol ve batminton gibi kurslara katılanlar stres atarken, ücretsiz olarak verilen kurslar için kayıtlar da devam ediyor. Çocuk, genç ve yetişkinlerin spor kurslarına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, "Tatvan Spor Salonunda devam eden bir birinden farklı spor kursları sayesinde ilçemizde 7'den 70'e herkesin sporla tanışması sağlanıyor. Alanında uzman antrenörler gözetiminde açılan muaythai, kickboks, tekvando, güreş, judo, hentbol, voleybol, basketbol, batminton ve daha birçok spor kursu ise aralıksız devam ediyor. Çocuk, genç ve yetişkinlerin yoğun ilgi gösterdiği spor kurslarının yanında ise POMEM ve BESYO hazırlık kursları başta olmak üzere birçok alanda da kurslar açılarak öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına destek sunuyoruz" dedi.

Voleybol alanında birçok proje gerçekleştirdiklerini, öğrencilerin ve velilerin bu alana ilgi gösterdiklerini belirten Voleybol Antrenörü Gürkan Turhan da, "2015 yılından beri bu bölgede yaşayan birçok çocuğun farklı işler ve görüşlerle tanıştığını hep gördük. Biz de il ve ilçe müdürlerimiz ile birlikte bu tür organizasyonları yapmak istedik. Voleybol ile ilgili bazı projeler yaptık. Projenin başlangıcında 'sokaktan salonlara' ya da okulda sürekli ders çalışan öğrencilere beyin jimnastiği ve farklı aktiviteler olsun diye voleybol çalışmaları projeleri yürüttük. Bu kapsamda birçok veli ve çocuk da hep buna ilgi duydular. Bu tür aktiviteleri hep yapmaya devam ettik. Çoğu insan buraya sadece voleybol takımında olmak için gelmiyorlar. Öğrenmeye ve eğlenmeye de geliyorlar. Çocuklar da bizim belirlediğimiz hedefe, antrenmanlara ve eğitime önem verip katılıyorlar" dedi.

Birçok öğrenci okuldaki eğitimin yanı sıra spor ile de bazı şeyleri başarmak istediğini söyleyen Turhan, "Bizim coğrafi koşullardan dolayı birçok etkinliğimiz yok. Bunu ancak spor ile kapatabiliyoruz. Şu an 13, 14, 15 ve 16 yaş grupları 2. Lig'de 2 yıl önce Tatvan Elit Spor Kulübü diye bir kulüp kurduk. Buranın ileri gelen insanları sayesinde yürütmeye çalışıyoruz. Birçoğunun hedefi beden eğitimi öğretmeni olmak. Bunun ile birlikte biz de onlara yardım olsun ve hedeflerini yükseltmek için 2. Lig takımı kurduk. Birçoğu da aktif olarak 2. Lig'de oynuyorlar" şeklinde konuştu.

Voleybol oynayarak hem vücudunu geliştirdiğini hem de yeteneklerini çoğalttığını söyleyen Betül Pirol ise "8 yıldır Tatvan'da hocalarım eşliğinde voleybol oynuyorum. 17 yaşındayım. Voleybolun bana kattığı çok şey var. Gerek spor alanında, gerekse sağlık alanında olsun hem vücudumu geliştiriyorum hem de yeteneklerimi çoğaltmış oluyorum. Böylelikle derslerimde de başarılı oluyorum. Gençlik ve Spor Müdürlüğü bizlere forma, ayakkabı, dizlik gibi imkanlar sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde salonumuz yenilendi, zemini değiştirildi ve daha rahat bir zeminde oynuyoruz. En azından düştüğümüz zaman canımız acımıyor" dedi. - BİTLİS