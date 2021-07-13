Tatvan'da "Bilim Şenliği" düzenlendi
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Tatvan'da "Bilim Şenliği" düzenlendi

Tatvan'da 'Bilim Şenliği' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında, Tatvan ilçesinde "Bilim Şenliği" düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında, Tatvan ilçesinde "Bilim Şenliği" düzenlendi.

Selahaddin Eyyubi Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen şenliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öğretmen ve öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceleyen Yüzer, onlarla bir süre sohbet etti.

Şenlikte, katılımcıların yaptığı fil dişi macunu, ses fırlatıcısı, yapay kar, baloncuk ve balon patlatma çalışmaları dikkati çekti.

Fen Bilgisi Öğretmeni Ahmet Yıldız, şenliğin çok renkli geçtiğini belirterek, "Bilim Şenliği'nde öğrencilerimizle buluştuk. Amacımız, öğrencilerimize bilimi sevdirmek ve eğlenceli şekilde deneyler yapmaktır" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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