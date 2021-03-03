Tasmasından kurtarılan "Eva", doğal yaşam parkındaki aslan sürüsüne katılacağı günü bekliyor

İzmir'in Torbalı ilçesi kırsalındaki bir çiftlikte bulunduğu kafesten kurtarılarak doğal yaşam parkında koruma altına alınan aslan yavrusu "Eva", adaptasyon sürecinin ardından buradaki 5 aslanla hayatına devam edecek.

16 Ocak'ta İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla bir çiftlikten alınan "Eva", değişik türlerden yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altına alındı.

Sağlık durumu iyi olan ve 21 günlük karantina sürecinin ardından yeni yuvasına bırakılan aslan yavrusuyla veteriner hekim, ziraat mühendisi ve 3 bakıcıdan oluşan ekip ilgileniyor.

Doğal yaşam parkının 6. aslanı olan "Eva"nın bakıcılarıyla kurduğu bağ ise tebessüm ettiriyor. Hayvanın bakımıyla yakından ilgilenen doğal parkın görevlileri, doğal özelliklerini kaybetmemesi için özel çaba sarf ediyor.

Geldiğinde 13 kilo olan ve 1,5 ayda 21 kilograma ulaşan 5,5 aylık "Eva", bir süre sonra diğer 5 aslanın yanına bırakılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, "Eva" ile yaklaşık 1,5 aydır ilgilendiklerini söyledi.

Bitkin halde kendilerine gelen aslanın o dönemde yaklaşık 4 aylık olduğunu ve sadece kuru ve yaş mamayla beslendiğini belirten Afşin, şunları kaydetti:

"Biz ona ilaveten kırmızı ve beyaz et vermeye başladık. Karantina süresi bitti, aşılarını yaptık. Yaklaşık 2 hafta sonra hayvanı adaptasyon için aslan sürüsünün arasına bırakacağız. Tasmasında 'Eva' yazdığı için biz bu isimle çağırıyoruz. Sağlık durumu ve beslenmesi çok iyi. Geldiğinde 13 kiloydu şu anda 21 kilogram ağırlığına ulaştı. Gittikçe özüne dönmeye başladı, şu anda kendisiyle oynuyoruz ama iki ay sonra doğal özelliklerini kaybetmemesi adına yavaş yavaş tamamen insanlardan ayrılmış olacak."

Bakıcılardan Mustafa Kara ise parktaki aslan, kaplan ve pumalarla ilgilendiğini dile getirdi.

Kısa sürece önce buraya gelen "Eva"nın kendisi için özel bir yeri olduğunu aktaran Kara, şöyle konuştu:

"Önce onu tasmasından kurtardık. Şu anda çok iyi durumda ve mutlu. Biz ona, o bize alıştı. Çok sevimli, günde 3 öğün besliyoruz. Uzmanların hazırladığı takviye besinlerin yanı sıra et veriyoruz. Aramızda özel bir bağ oluştu. Eva ile aramız çok iyi ama bir süre sonra özünden kopmaması için ondan uzaklaşmamız gerekiyor. Ona dokunmaya devam edersem aslan doğal özelliklerini kaybedebilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan