Taşköprü Sarımsağının Sorunları Ele Alındı

Taşköprü sarımsağının sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıyla Taşköprü sarımsağının sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Vali Karadeniz, toplantıda yaptığı konuşmada, Taşköprü sarımsağının herkesçe tanındığını ancak yaşanan sorunların çözümü noktasında üreticilerin sertifikalandırılması ve bilinçli üretim yapılması gerektiğini kaydetti.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise sarımsağın marka değerinin artırılması gerektiğini belirtti.

Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel de sarımsağı korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.



Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, belediye olarak sarımsağın tanıtımı ve hak ettiği yere gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Karahasan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Yaman, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mesut Şallı, Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Balcıoğlu, Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik, Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Öğretim Üyesi Dr. Gülay Beşirli ve sarımsak entegre tesisi sahipleri katıldı.