Taşköprü'de öğrenciler "ceviz kabuğundan gemi" yapıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, "Ceviz kabuğundan gemiler yapmak" projesi sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 25 bin proje başvurusu arasında ilk binde yer alarak 9 bin 750 liralık mali destek alan proje ile Taşköprü Fen Lisesi'nden 10 öğrenci, ceviz kabuğundan gemi yapım tekniklerini öğrendi. Öğrenciler, 200'e yakın arkadaşlarına da bu tekniği öğretti.

Öğrenciler, kapanış programına katılan Kaymakam Çağlar Partal ve Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın'a projeyi tanıttı. Öğrencilerin yaptıkları gemileri inceleyen katılımcılar, çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Proje yürütücüsü ve Almanca öğretmeni İbrahim Ustabaş, proje ile gençlerin hayallerini desteklemek, gönüllülük çalışmalarını güçlendirmek, ülke ve insanlık için yenilikçi fikirlere ve girişimlere imkan tanımanın amaçlandığını kaydetti.