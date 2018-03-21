Tasarımına "Kadın Eli" Değen Traktör İlgi Görüyor

ABDULLAH DOĞAN - Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üreten Erkunt Traktör'ün, tasarımına kadın elinin değdiği "Meyveci" serisi traktörü, çiftçilerin beğenisine sunuldu.

Konya'da tarım fuarında Erkunt Traktör'ün ürünleri, tasarım ve özellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Erkunt Traktör Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin tamamen yerli sermayeyle kurulduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü ürettiklerini belirten Armağan, Ankara Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarında traktörlerin tasarımının da Türk mühendisler tarafından yapıldığını dile getirdi.

Armağan, yılda 18 bin traktör üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade ederek, 2004'te üretime başlayan firmanın iç piyasada çok iyi yerlere geldiğini kaydetti.

"Tasarımına kadın eli değdi"

Tarımsal ilaçlama faaliyetinin, çiftçi sağlığını bozan en önemli etkenlerden birisi olduğuna dikkati çeken Armağan, şöyle devam etti:

"Çiftçiyi korumak için bir şeyler yapmak gerekiyordu. Sektörde sosyal sorumluluk projesi olarak gördük ve meyveci traktör serisinde bu yeni ürüne kabin tasarladık. Ağaçların altına gireceği için özel bir tasarım süreci geçirdik. Arkadaşlar benden çok çekti, birçok kez müdahale ettim. Çiftçilerden gelen öneriler doğrultusunda şahane bir şey ortaya çıktı. Otomobil gibi diyen de var cip gibi diyen de. Tasarımına kadın eli değdi. Erkeksi ve keskin çizgileri olan bir tasarım içime sinmedi. Mutlulukla izliyorum. Banttan indi ve fuarda görücüye çıktı. İnşallah kısmeti bol olur. Türkiye'de böyle bir kabin yok. Dala dokunmayacak. Değse bile meyveye zarar vermeyecek bir eğimde, ultra modern kabin yapıldı."

Armağan, kabinin en önemli özelliğinin dijital kliması olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hava yoluyla içeri girebilecek zehirli kimyasalları yüzde 100 bloke eden dijital klima, çiftçiyi dışarıdaki ilaçlı havadan tamamen koruyor. Çiftçi, ilaçlama sırasında dışarıdaki havayla teması kesen tek tuşa basarak hava akımını tamamen durduruyor, içerideki havayı kendi içinde döndürüyor. İlaçlama bittikten sonra tekrar aynı tuşa basarak hava akımını açabiliyor. Böylece hem koku hem zehirli hava içeri girmemiş oluyor. Hava akımı açıldıktan sonra ise içeriye giren hava, karbon filtreden geçiyor. Bu karbon filtrenin en önemli özelliği, dışarıdan hava alırken kokuyu geçirdiği halde kimyasalları ve bakterileri geçirmemesi. Yeni Kabinli Meyveci Modeli seçeneği, 70, 80.3 ve 80.4 motor gücündeki ürünlerde bulunacak."