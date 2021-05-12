KOCAELİ TARTIŞTIĞI EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLADI
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KOCAELİ TARTIŞTIĞI EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, eşi Rabia Buse Şeker'i (28) 15 yerinden bıçaklayan Burhan Emrah Şeker (30), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, eşi Rabia Buse Şeker'i (28) 15 yerinden bıçaklayan Burhan Emrah Şeker (30), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burhan Emrah Şeker ifadesinde, eşinin telefonunda gördüklerinden kendisini aldattığı yönünde şüphelerinin oluştuğunu ve bu nedenle çıkan kavga esnasında kendisini kaybederek bıçakladığını söyledi. Burhan Emrah Şeker tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AMELİYATI 5 SAAT SÜRDÜ

Rabia Buse Şeker'in ameliyatı 5 saat sürdü. Yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi.

KOCAELİ TARTIŞTIĞI EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLADI
KOCAELİ TARTIŞTIĞI EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLADI
KOCAELİ TARTIŞTIĞI EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLADI
KOCAELİ TARTIŞTIĞI EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLADI
KOCAELİ TARTIŞTIĞI EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLADI
KOCAELİ TARTIŞTIĞI EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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