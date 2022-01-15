Tarsus'ta şoförler odası seçimlerinde Duran Şen güven tazeledi - Haberler
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Tarsus'ta şoförler odası seçimlerinde Duran Şen güven tazeledi

Tarsus'ta şoförler odası seçimlerinde Duran Şen güven tazeledi
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen, aynı göreve yeniden seçildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen, aynı göreve yeniden seçildi.

Bir düğün salonunda, tek listeyle gidilen genel kurulda Duran Şen güven tazeledi.

Genel kurula katılan AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, her zaman esnafın yanında olmaya ve onların sorunlarını çözmeye devam edeceklerini söyledi.

Duran Şen de seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen, aynı göreve yeniden seçildi.

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