Tarsus'ta evin deposunda yangın çıktı
Tarsus'ta bir evin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
27.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:20
Tarsus'ta bir evin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bahşiş Mahallesi'nde Hasan İbiloğlu'na ait evin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bir miktar akaryakıtın da bulunduğu depoda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle evin deposunda hasar oluştu.
Kaynak: AA