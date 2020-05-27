Tarsus'ta evin deposunda yangın çıktı Tarsus'ta bir evin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tarsus'ta bir evin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bahşiş Mahallesi'nde Hasan İbiloğlu'na ait evin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bir miktar akaryakıtın da bulunduğu depoda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evin deposunda hasar oluştu.

Kaynak: AA