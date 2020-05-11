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Tarım yazarlarından ortak çağrı: "Üretime sahip çıkalım"

Tarım yazarlarından ortak çağrı:
11.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:48

"Tarım Objektif Bakış" başlıklı webinara katılan tarım yazarları, tarımın önemini vurgularken, yaşanan korona virüs salgınının tarımın ne kadar stratejik bir sektör olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

"Tarım Objektif Bakış" başlıklı webinara katılan tarım yazarları, tarımın önemini vurgularken, yaşanan korona virüs salgınının tarımın ne kadar stratejik bir sektör olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Tarım Yazarları Ali Ekber Yıldırım, İrfan Donat ve Galip Umut Özdil'i online düzenlediği Tarım Sohbetleri webinarında konuk etti. Borsa, ilk kez bir yayında üç tarım yazarını biraraya getirdi. "Tarım Objektif Bakış" başlıklı webinara katılan tarım yazarları, tarımın önemini vurgularken, yaşanan korona virüs salgınının tarımın ne kadar stratejik bir sektör olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi. Bu dönem Türkiye'nin tarım ve gıdada çok büyük fırsat ve avantajlara sahip olduğunu söyleyen tarım yazarları, bunun mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantının açılışında konuşan Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, itibarsızlaştırılan tarıma itibar kazandırmak, tarımı gündemde tutabilmek, tarımda üreten insanlara destek olabilmek için olağanüstü çaba gösteren, zor dönemde tarımın sesi olan tarım yazarlarına teşekkür etti.

"Kendi kendine yetmek"

Toplantının moderatörlüğünü yapan Umut Özdil, tarım ve gıdada kendi kendine yeterliliğin önemli olduğunu belirtirken, özellikle tahıl ve bakliyatın merkezi olan ülkemizin bu ürünlerde ithalat politikası izlemesinin anlaşılamaz olduğunu söyledi. Özdil, "Tarımda ve gıdada kendi kendimize nasıl yeter hale geliriz, üreticiyi tarlada nasıl tutarızın cevabını bulmak zorundayız. Bu dönem üretime sahip çıkarsak tarımın geleceğinden söz edebiliriz" dedi.

Üreten çiftçinin ürünün pazarlama konusunda kaygıları olduğunu belirten Özdil, bu kaygıların giderilmesi gerektiğini ifade etti.

"Para kazanan üretici arazisini boş bırakmaz"

Ali Ekber Yıldırım, insanlığın yeni salgın dalgalarıyla karşı karşıya kalabileceğini söylerken, Türkiye dahil bütün ülkelerin kendi potansiyelini değerlendirme konusunda daha duyarlı hale geldiğini kaydetti. Önümüzde ciddi bir belirsizlik dönemi olduğunu belirten Yıldırım, kısa, orta ve uzun vadeli alternatifli iş planlarının yapılması gerektiğini bildirdi. Yıldırım, "Koronavirüs bir kez daha gösterdi ki Türkiye gerçekten tarım ve gıda konusunda çok büyük fırsatlara, çok büyük avantajlara sahip. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmedik bir karış toprak bırakmayın" sözünü anımsatan Yıldırım, 4 milyon hektar tarım arazisinin boş durduğuna dikkat çekti. Yıldırım, para kazanan üreticinin arazisini boş bırakmayacağını söyledi. Yıldırım, tarımsal üretimin planlama, girdi maliyetlerinin azaltılması, doğru desteklemeler, sulama gibi altyapı çalışmaları, ıslah çalışmalarıyla artırabileceğini belirtirken, "Türkiye'nin potansiyeli yüksek ama bunu değerlendirebilecek politikalar ve uygulamalara ihtiyaç var" dedi.

"Tembelliğe değil üretime yönlendirecek destek şart"

İrfan Donat, tarım sektörünün gıdaya ulaşım zorlaşınca ve ürünler pahalı hale gelince gündeme geldiğini belirterek, "Gıdada risk olmasa da,  fiyatta sıkıntı olmasa da tarım ve gıdayı konuşmaya devam etmeliyiz" dedi. İnsanların kriz anında otomobil, kıyafet gibi ürünlere yönelmediğini, gıdaya erişmeye çalıştığına dikkat çeken Donat, "Tarımın stratejik olduğunu yaşayarak gördük. Tarıma bakış açımızı değiştirmeliyiz" diye konuştu.

Tarımsal verilerin sıkıntılı olduğunu söyleyen Donat, doğru verilerle doğru analizlerin yapılabileceğini vurguladı. 22.1 milyar liralık tarım destekleme bütçesinin az olmadığını ancak etki analizi yapılarak destekleme modellerinin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Donat, "Çiftçiyi tembelliğe değil üretime yönlendirecek desteklemelere ihtiyaç var" dedi.

Tarımsal üretimin ithalata dayalı olduğunu belirten Donat, oynak kurdan dolayı üreticinin motive olamadığını kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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