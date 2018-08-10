Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Köylüye, Çiftçiye Gideceğiz, Ona Soracağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Sultani çekirdeksiz üzüm sezonunun açılışı ve geleneksel ilk çekirdeksiz kuru üzüm törenine katıldı. (2)

"En iyi danışmanlık firması köylüye gideceğiz, çiftçiye gideceğiz, ona soracağız. İşin ne olması gerektiğini o söyleyecek bize"