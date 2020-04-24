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Bekir Pakdemirli, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Haber

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ramazan mesajı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) pandemisinin yayıldığı bu dönemde Avrupa'da ve bazı ülkelerde gıda arz sıkıntısı yaşandığını belirterek, bu durumun alınan tedbirlerle Türkiye'de görülmediğini bildirdi.

24.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:28
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ramazan mesajı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) pandemisinin yayıldığı bu dönemde Avrupa'da ve bazı ülkelerde gıda arz sıkıntısı yaşandığını belirterek, bu durumun alınan tedbirlerle Türkiye'de görülmediğini bildirdi.

Pakdemirli, ramazanın başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kovid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl, iftarda, sahur sohbetlerinde ve teravih namazlarında bir araya gelinemediği için mahzun bir ramazanın idrak edileceğini ifade etti.

Hep birlikte, tedbirle, dikkatle ve fedakarlıkla zor günlerin üstesinden gelineceğine inandığını vurgulayan Pakdemirli, "Devletimizin güçlü varlığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel ağır koşulları aşmamızdaki üstün liderliği, ülkemize son 18 yılda her alanda kazandırdığımız sağlam altyapı, aldığımız önlemler, tedbirler ve elbette sizlerin samimi gayretleri ile bu zor zamanları muhakkak aşacak ve daha nice ramazanlara hep birlikte kavuşacağız." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, vatandaşların sağlıklı, kaliteli, güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için, bakanlık olarak çiftçilerle, üreticilerle ve yetiştiricilerle gece-gündüz çalıştıklarına işaret ederek, "Pandeminin yayıldığı dönemde, dünya ve Avrupa ülkelerinde yaşanan gıda arz sıkıntısı, hamdolsun öngörülerimizle ve aldığımız tedbirlerle ülkemizde yaşanmamaktadır. Hız kesmeden 'üretmeye', hatta 'daha çok üretmeye' devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de hasat sezonuna bir aydan daha kısa bir süre kaldığını belirten Pakdemirli, bu yıl üretim sezonunun ürün rekolte tahminlerine bakıldığında başta buğday olmak üzere, başlıca temel gıda ürünlerinin görünümlerinin iyi olduğunu ifade etti.

Pakdemirli, hayvansal gıda temini bakımından da bu süreçte gayretlerinin devam ettiğine dikkati çekerek, son yıllardaki küçükbaş hayvan sayısındaki artış ivmesini daha da yükselterek 2023'te 83 milyona çıkarmayı hedeflediklerine işaret etti.

Bakanlık olarak tarımsal ve hayvansal üretimde aksaklık yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını belirten Pakdemirli, Türkiye'deki bir karış toprağın dahi boş bırakılmadan ekilip biçilmesi için üreticiye her anlamda pozitif ayrımcılık sağladıklarını ifade etti.

Su israfından kaçınılmalı

Su arzı konusunda da bir sıkıntı yaşanmadığına işaret eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Burada altını çizmemiz gereken bir husus var ki vatandaşlarımızın Kovid-19'dan dolayı kişisel bakım ve hijyene dikkate ederlerken, bütün gıda israflarından olduğu gibi su israfından da kaçınmalarını, suyu iktisatlı kullanmalarını önemle rica ediyorum. Çok yakın zamanda yine eskisi gibi ormanlarda, mesire yerlerinde, piknik alanlarında buluşacağız ve 2023 yılı için hedeflediğimiz 83 milyon fidanı hep birlikte toprakla buluşturacağız. Bu vesileyle ramazan ayınızı bir kere daha tebrik eder, bu mukaddes zamanların milletimizin ve ümmetimizin felahına, ferahına, sağlığına vesile olmasını Allah'tan niyaz ederim."

Kaynak: AA

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