Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize bayram öncesi 1,5 milyar lira destek ödemesi yapacağız (4)

Gelen son dakika haberlerine göre ORMAN İŞÇİLERİYLE İFTAR YAPTITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki yangın gözetleme kulesinde orman muhafaza memurları ve orman işçileriyle iftar yaptı.

ORMAN İŞÇİLERİYLE İFTAR YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki yangın gözetleme kulesinde orman muhafaza memurları ve orman işçileriyle iftar yaptı. Bakan Pakdemirli, iftarın ardından Mağaratepe Yangın Gözetleme Kulesi'ne çıktı. Pakdemirli, buradaki telsizle bölgedeki diğer kulelerdeki personellerin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı. Telsizle farklı noktalardaki kulelerde görevli personellere seslenen Pakdemirli, "Bugüne kadar orman yangınlarıyla mücadele ve ormancılık faaliyetleriyle ilgili yaptığınız çalışmalar için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir sezon bizi bekliyor. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/ERDEK (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM