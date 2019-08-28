Tarihi handaki restore çalışmalarında sona yaklaşıldı

28.08.2019 13:28

Derebucak ilçesinde bulunan tarihi handa başlatılan restore çalışmalarında sona doğru yaklaşıldığı bildirildi.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Durak Mahallesi'nde yıkılmaya yüz tutan tarihi Durak Han'da bir süre önce başlatılan restore çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirten Başkan Kısa açıklamasında şunları kaydetti:

"İlçemize bağlı Durak mahallemizde yer alan Durak Büyük ve Küçük Hanı 19. yüzyıl geç Osmanlı dönem yapısı olmakla birlikte, büyük han giriş cephesinde yer alan kitabesine göre 1896 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Büyük Han boyuna dikdörtgen planlı olup Küçük Han'ın ise yapının izlerinden yola çıkılarak kare planlı olduğu anlaşılmaktadır. Yapının projelerinin bitirilmesi sonrasında başlayan restore çalışmaları hem bizleri, hem de mahalle halkımızı çok mutlu etmiştir. Bu vesile ile yöremizdeki tarihi mirasa sahip çıkarak çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA