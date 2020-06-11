Tarihi Fatih Parkı yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlayacak
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Tarihi Fatih Parkı yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlayacak

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde halk arasında "Aşıklar Parkı" olarak da bilinen tarihi Fatih Parkı, yenilenen yüzüyle yarından itibaren ziyaretçilerini ağırlayacak.

Tarihi Fatih Parkı yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlayacak
11.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:41

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde halk arasında "Aşıklar Parkı" olarak da bilinen tarihi Fatih Parkı, yenilenen yüzüyle yarından itibaren ziyaretçilerini ağırlayacak.

İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi Taksim Caddesi'nde yer alan 9 bin 600 metrekarelik tarihi park, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince hazırlanan proje kapsamında aslına uygun yenilendi.

Yaklaşık 3 milyon 146 bin 127 liraya mal olan proje kapsamında, 470 metrekarelik çocuk oyun alanı, 4 çay ocağı ve kış bahçesi yapıldı.

Örtü sistemi de yenilenen parkın, bazalt ve granit ile deck zemin döşeme kaplamaları gerçekleştirildi.

Proje kapsamında parkın lavaboları da değiştirilerek engelli kullanıcılara uygun hale getirildi. Aydınlatma sistemleri de yenilenen tarihi parktaki ağaçlar ise korundu.

Kovid-19 normalleşme sürecinin ardından açılışı yarın gerçekleştirilecek tarihi Fatih Parkı, ziyaretçilerine yeni yüzüyle hizmet verecek.

"Trabzon'u tarihi dokusuna uygun yeni bir yüze kavuşturmak için çalışıyoruz"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'u, tarihi dokusuna uygun yeni bir yüze kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda da sokak sağlıklaştırma çalışmalarına ağırlık verdiklerini dile getiren Zorluoğlu, "Ekiplerimiz, yoğun mesai harcayarak Kovid-19 sürecinde şehrimizin en işlek noktalarından Meydan alanında kaldırım ve bina dış cephe giydirme çalışmaları gerçekleştirdi." dedi.

Zorluoğlu, kentin tarihi dokularını ön plana çıkarmak için gayret ettiklerini vurgulayarak "Şehrimizin tarihi yüzlerinden biri olan, halk arasında Aşıklar Parkı olarak da bilinen Fatih Parkı'mızdaki yenileme çalışmalarımız tamamlandı. Yeni yüzüyle turizmin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız parkımızın açılışını yarın Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştireceğiz. Şehrimizin geçmişten bugüne taşıdığı kadim mirası dikkate alarak uzun vadeli ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ve hakkaniyet anlayışı içerisinde imar ve yenileme planlarını süratle tamamlayacağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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