Tape ne demek? Tape anlamı ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tape ne demek? Tape anlamı ne?

Tape ne demek? Tape anlamı ne?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tape, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tape ne demek? Tape anlamı ne? İşte, Tape kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tape kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tape anlamı ne? Tape ne demek?

TAPE NE DEMEK?

İngilizcedeki tape Türkçe bant, kayıt demektir.

Türkçe tape kelimesi ise farklıdır. Bir sesin daktilo ya da bilgisayar aracılığıyla yazıya geçirilmesine 'tape etmek' denir. Bu yolla oluşturulan belgelere de tape adı verilmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Angela Merkel Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Burak Yamantürk Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ozan Tufan Okay Yokuşlu Roland Garros Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tape ne demek? Tape anlamı ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 13:34:23. #1.13#

title