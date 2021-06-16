Tape ne demek? Tape anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tape, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tape ne demek? Tape anlamı ne? İşte, Tape kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tape kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tape anlamı ne? Tape ne demek?
TAPE NE DEMEK?
İngilizcedeki tape Türkçe bant, kayıt demektir.
Türkçe tape kelimesi ise farklıdır. Bir sesin daktilo ya da bilgisayar aracılığıyla yazıya geçirilmesine 'tape etmek' denir. Bu yolla oluşturulan belgelere de tape adı verilmektedir.