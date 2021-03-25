Tales from the Borderlands Nintendo Switch'e çıkış yaptı!
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Tales from the Borderlands Nintendo Switch'e çıkış yaptı!

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Tales from the Borderlands Nintendo Switch'e çıkış yaptı!

Tales from the Borderlands oyun dünyasına geri döndü

Telltale Games tarafından geliştirilen ve 2014 yılında Take Two Interaction ortaklığıyla piyasaya sürülen Tales from the Borderlands artık Nintendo 'te oynanabilir durumda. Telltale Games şirketinin batmasından sonra dijital mağazalardan kaldırılan oyun beş bölümlük seri ile Borderlands 2 ve Borderlands 3 arasında bir ara oyun olarak çıkmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Take Two şirketi oyunu PC, Playstation ve Xbox için yeniden çıkarmıştı. Yeni yayınlanan oyun yeni nesil konsollarda(Xbox Series X, Playstation5) da oynanabiliyor.

Nintedo versiyonunda beş bölüm tek paket halinde sunuluyor. Oyunun dosya boyutu 8 GB olmakla birlikte Fransızca, Portekizce,Almanca, İtalyanca,İspanyolca ve İngilizce dil desteği barındırıyor. Şuanda indirimli haliyle oyun mağazada yirmi euro fiyatla satışa sunuldu.

Oyun hakkında detaylı bilgilere ulaşmak ve satın almak için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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