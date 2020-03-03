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Talal El-Karkouri Ronaldinho'nun Ortasını Tamamlıyor

PSG'nin 2002'de Lyon ile oynadığı Ligue 1 mücadelesinde Ronaldinho'nun kullandığı serbest vuruşta kale önünde topla buluşan El-Karkouri, düzgün bir vuruşla golü atıyor ve takımının 2-0'lık galibiyetine katkı sağlıyor.

03.03.2020 20:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:21

PSG'nin 2002'de ile oynadığı Ligue 1 mücadelesinde 'nun kullandığı serbest vuruşta kale önünde topla buluşan El-Karkouri, düzgün bir vuruşla golü atıyor ve takımının 2-0'lık galibiyetine katkı sağlıyor.

Kaynak: Dugout

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