Taksit ile kurbanlık satışları başladı
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Taksit ile kurbanlık satışları başladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşın imkanlarını düşünen bir alışveriş merkezi, taksitli kurbanlık satışına başladı.

Taksit ile kurbanlık satışları başladı
21.07.2020 12:18 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:22

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşın imkanlarını düşünen bir alışveriş merkezi, taksitli kurbanlık satışına başladı. Ayrıca bakacak yeri olmayanların hayvanına ise, kurban gününe kadar ücretsiz bakılacak.

Bursa'nın birçok noktasında mağazalarıyla hizmet veren Özhan Marketler Zinciri, kurbanlıklarda da vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, "Müşterilerimizin talepleri üzerine her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlık satışlarına başladık. Markamızın verdiği güven, kurban satışlarımıza da yansıyor. Önceliğimiz, her zaman en iyi hizmeti ve kaliteyi sunmaktır. Küçükbaş kurbanlık satışlarımızda da hizmet kalitemizin ve müşteri memnuniyetinin her zaman en üst seviyede olması için uğraşıyoruz. Kurbanlık satış ve kesim alanımızda aldığımız önlemlerle hijyen sağlıyoruz" dedi.

Bursalıları gönül rahatlığıyla kurbanlık alımı için Geçit Mağazasına davet eden Yılmaz, "Kurbanlık satışlarımıza 22 Temmuz Çarşamba günü başlıyoruz. İmkanı olmayan vatandaşlara ödeme kolaylığı için kredi kartıyla satış imkanı da sunuyoruz. Ayrıca satılan kurbanlıklara kesim gününe kadar bakacak yeri olmayanlar için ücretsiz bakıyoruz. 'Kurban Hizmetleri Komisyonu' tarafından onaylı olarak kurban satış ve kesim işlemi yapılıyor. Sağlıklı, besili, kurban olma yaşında olan kurbanlıklar Devlet Veterinerlik Hekimi tarafından sağlık raporları verilmiş ve Türkvet sistemine kayıtlı zoonoz hastalıklardan ari hayvanlardan seçiliyor" diye konuştu.

Deneyimli ekipler tarafından müşterilerin beklentilerine göre kurban seçiminde yardımcı olunarak seçilen kurbanlıklar, işaretlenip kesim gününe kadar özenle bakıldığını belirten Yılmaz, "Seçilen kurbanlıklar, veteriner hekim kontrolünde deneyimli kasaplar tarafından kesilerek, usulüne uygun parçalanıp müşterilere teslim ediliyor. Küçükbaş kurban parçalama standartları kol 2 parça -but 2 parça - gerdan 1 parça - fleto 1 parça - kaburga 2 parça olarak toplam 8 parça olarak belirlenmiş olup özenle hazırlanıyor. Kesim esnasında oluşan atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde uzaklaştırılıp, kurban derileri isteğe bağlı olarak Türk Hava Kurumu'na bağışlanabiliyor. Sağlıklı koşullarda satış alanına nakledilen ve hayvan refahı düşünülerek oluşturulan satış ve kesim alanında, tüm hijyen önlemleri alınmakta. Giriş noktasında ateş ölçümleri yapılıyor. 38 derece ve üzerinde ateşi olanlar alınmıyor. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilip, satış alanında 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde önlem alınıyor. Aynı zamanda dezenfektanlarla el hijyeni sağlanırken, alana maskesiz girişe izin verilmiyor. Kurban kesim alanında kurbanlıkların temas ettiği noktalar dezenfektanlarla sık sık temizleniyor" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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