Taksiciyi, bıçak tehdidiyle gasbetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Taksiciyi, bıçak tehdidiyle gasbetti

23.02.2021 08:57 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:01
Taksiciyi, bıçak tehdidiyle gasbetti

İZMİR'in Konak ilçesinde, farklı suçlardan sabıkası olan Serhat S.(26), müşteri gibi bindiği taksinin sürücüsünü bıçak tehdidiyle gasbetti.

İZMİR'in Konak ilçesinde, farklı suçlardan sabıkası olan Serhat S.(26), müşteri gibi bindiği taksinin sürücüsünü bıçak tehdidiyle gasbetti. Polis kaçan gaspçıyı arıyor.

Olay, saat 02.30 sıralarında, Küçükada Mahallesi 1433 Sokak ile 3560/2 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Serhat S., Mehmet Can T.'nin (53) taksisine müşteri olarak bindi. Küçükada Mahallesi'ne gideceğini söyleyen Serhat S., kısa süre sonra üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartıp, Mehmet Can T.'ye dayadı. Ardından da cep telefonu ile yaklaşık 2 bin lirayı aldı. Hızla taksiden inen Serhat S. kaçmaya başlarken, Mehmet Can T. aracıyla gaspçıyı takip etmek istedi. Ancak Serhat S., ara sokaklara girerek, kayıplara karıştı.  Mehmet Can T. de polisi aradı. 

Polis, tehdit, hakaret, yaralama, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel taciz, uyuşturucu, yangın çıkartma, güveni kötüye kullanma ve çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası olan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Toygun Ateş Türkan Şoray Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman Hüseyin Göçek Abdullah Avcı
Tüm Haberler Cuma Pendik Antalya Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taksiciyi, bıçak tehdidiyle gasbetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 09:03:56. #1.14#
title