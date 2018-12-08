Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Olay Yerinden Ayrıldı

İzmir'in Konak ilçesinde tıra arkadan çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü kazanın ardından olay yerinden ayrıldı.

Alınan bilgiye göre, 35 NL 346 plakalı otomobil sürücüsü, Liman Caddesi'nde Gökhan Şakar (35) idaresindeki 35 FS 183 plakalı büyükşehir belediyesine ait ve kaza sırasında boş olan çöp tırına arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırıma ve yanında bulunan duvara vurarak takla attı.

Sürücünün kazanın ardından kendi imkanlarıyla yaralı olarak aracından çıktığı, ticari bir otomobille olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle Liman Caddesi bir süre ulaşıma kapandı.