TAF Teknik Kurulu İstanbul'da toplandı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Teknik Kurulu, salon sezonunu değerlendirmek için İstanbul'da toplandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Teknik Kurulu, salon sezonunu değerlendirmek için İstanbul'da toplandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın düzenlendiği Polonya'nın Torun kentinden dönen TAF Başkanı Fatih Çintimar da katıldı.

Sonuna gelinen salon sezonunun değerlendirildiği toplantıda ayrıca açık saha sezonundaki hazırlıklar ve yaklaşan Tokyo Olimpiyatları yolunda yapılacak çalışmalar konuşuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar