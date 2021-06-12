TAF Başkanı Fatih Çintimar: "Bugün yine Türkiye rekorları çıkacak"
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TAF Başkanı Fatih Çintimar: "Bugün yine Türkiye rekorları çıkacak"

TAF Başkanı Fatih Çintimar: 'Bugün yine Türkiye rekorları çıkacak'
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkan Fatih Çintimar, Erzurum'da düzenlenen Sprint Relay Cup ile Balkan Bayrak Şampiyonası'nın Türkiye, dünya, Avrupa ve balkan atletizmi açısından son derece önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkan Fatih Çintimar, Erzurum'da düzenlenen Sprint Relay Cup ile Balkan Bayrak Şampiyonası'nın Türkiye, dünya, Avrupa ve balkan atletizmi açısından son derece önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Çintimar, Yakutiye Kent Meydanı'ndaki tarihi Yakutiye Medresesi'nde düzenlenen basın toplantısında, iki gün sürecek organizasyon hakkında bilgi verdi.

Söz konusu yarışların Erzurum'da yapılması için altı yıl önce girişimlerde bulunduğunu anlatan Çintimar, "Altı yıl önce Balkan Federasyonu Asbaşkanı seçildiğimde ilk icraatımız bu organizasyonun Balkanlarda yapılması oldu. Daha sonra bunun Erzurum'da yapılmasını önerdik ve kabul edildi." dedi.

Çintimar, Sprint Relay Cup ile Balkan Bayrak Şampiyonası'nın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu organizasyon Türkiye, dünya, Avrupa ve balkan atletizmi açısından son derece önemli bir organizasyon. Çünkü 2 bin rakımda çok fazla şehir olmadığını biliyoruz. Bunun için Erzurum bu anlamda özellikle sprint koşularında çok ciddi anlamda avantaj elde edilebilen imkana sahip. Erzurum'un havası ve yapısı ve mevcut sahalarımızın güzel oluşuyla birlikte buradaki sporcularımızın bugüne kadar koştukları her yarışta mutlaka Türkiye rekorları çıktı. Bugün yine Türkiye rekorları çıkacak."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülkenin bu yarışa katılamadığını dile getiren Çintimar, "Bu yıl pandemi dolayısıyla katılan ülke sayısı az. Buna rağmen 9 ülkenin sporcuları burada yarışacak. Sporcularımız içinde olimpiyatta madalya alan ve dünya şampiyonu olan sporcularımız ve bizim kendi milli takımımız burada yarışacak." ifadesini kullandı.

Çintimar, organizasyonda kota alan sporcunun Tokyo Olimpiyatları'na gideceğini vurgulayarak, "Bu organizasyonun diğer bir özelliği de olimpiyatlara direkt kota verebilmesi. Olimpiyat kota derecesini geçen her sporcumuz Tokyo Olimpiyatı'nın biletini almış oluyor. Onun için bu yarışlar hem bizim için hem de gelen ülkeler için çok önemli." diye konuştu.

TAF Başkanı Fatih Çintimar: 'Bugün yine Türkiye rekorları çıkacak'
TAF Başkanı Fatih Çintimar: 'Bugün yine Türkiye rekorları çıkacak'
TAF Başkanı Fatih Çintimar: 'Bugün yine Türkiye rekorları çıkacak'
TAF Başkanı Fatih Çintimar: 'Bugün yine Türkiye rekorları çıkacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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TAF Başkanı Fatih Çintimar: "Bugün yine Türkiye rekorları çıkacak" - Haberler Spor
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