Tabancayla intihara kalkıştı, ağır yaralandı
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Tabancayla intihara kalkıştı, ağır yaralandı

Tabancayla intihara kalkıştı, ağır yaralandıDENİZLİ'de evinde, kendisini tabancayla göğsünden vurarak intihara kalkışan 49 yaşındaki Osman A. ağır yaralandı.

04.08.2020 15:31 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:47

Tabancayla intihara kalkıştı, ağır yaralandı

DENİZLİ'de evinde, kendisini tabancayla göğsünden vurarak intihara kalkışan 49 yaşındaki Osman A. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Osman A. tedaviye alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Fatih Mahallesi 1925 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Osman A., ailesinin evde olduğu sırada kendisini tabancayla göğsünden vurdu. Kanlar içinde kalan Osman A.'yı gören ailesi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Osman A., ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tabancayla intihara kalkıştı, ağır yaralandı

Kaynak: DHA

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