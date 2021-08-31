T.C. Kuşadası Belediyesi
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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası'nda da büyük bir coşku içerisinde kutlanıyor.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası'nda da büyük bir coşku içerisinde kutlanıyor.

Koronavirüs tedbirleri göz önünde bulundurularak düzenlenen etkinlikler sabah saat 09. 00'da kaymakamlık makamındaki bayramlaşmayla başladı.   Kutlamalar daha sonra Atatürk Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle devam etti.   Törene;   Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel,   Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Başsavcısı Cem Koray Eryılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy,   Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Kaymakam Sadettin Yücel ile Belediye Başkanı Ömer Günel'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Halk oyunu gösterileri ve günün anlamını belirten şiirlerin de okunduğu etkinlikte ayrıca Türkiye genelinde yapılan farklı spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Protokol üyeleri, resmi törenden sonra Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'nin yeni idari binasının açılışını gerçekleştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ayrıca Kuşadası Belediyesi tarafından bu akşam saat 21. 00'da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda ünlü müzisyen Volkan Konak'ın sahne alacağı bir konser düzenlenecek.

Kaynak: Habermetre

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